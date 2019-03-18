ميدو: الفوز بالكونفدرالية هذا الموسم في متناول الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، على تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل السلبي أمام نصر حسين داي الجزائري، بالجولة السادسة بدور المجموعات للبطولة الأفريقية.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج " نمبر 1" المذاع عبر قناة النهار، إن الانجاز الذي حققه الزمالك يعود للمنظومة ككل من إدارة وجهاز فني ولاعبين.

وأضاف، أن الزمالك استطاع العودة من بعيد وتصدر المجموعة والصعود لربع نهائي المسابقة ويمكنه الآن تحقيق اللقب هذا الموسم.

وتابع:" الزمالك فاز بالكونفدرالية في نسختها القديمة، والبطولة هذا الموسم في المتناول وباستطاعة لاعبي الفريق الأبيض حصدها لأول مرة في مسماها الجديد".

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وأوضح، أن مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك المقرر لها 30 مارس الجاري ستحدد وجه الدوري بشكل كبير، لافتا أنه في حالة فوز الفريق الأبيض سيحسم الدوري له، أمام لو فاز الفريق الأحمر سيسبب ذلك مشكلة للقلعة البيضاء.

وأشار إلى أن الشيء الوحيد الذي كان يقلقه في فريق الزمالك خلال الفترة الماضية هو العصبية الزائدة التي كانت لدى بعض اللاعبين، لكنه مع مرور الوقت أدرك أن الأمور تسير بشكل جيد داخل الفريق والجميع يعمل من أجل هدف واحد.

وعن هدفه مع فريق الوحدة السعودي خلال الفترة المقبلة، أكد ميدو أنه يسعى للوصول لأبعد ما يمكن تحقيقه مع فريقه الحالي، متمنيا إنهاء الموسم في مركز متقدم بالدوري.

وأتم تصريحاته:"أتمنى الوصول بفريق الوحدة للدور نصف النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين، ومواصلة الجهد لانهاء مسابقة الدوري في مركز أقرب للقمة من المركز السادس".