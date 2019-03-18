أهداف الأحد.. ليفربول يهزم فولهام بثنائية..وإنتر يحسم ديربي الغضب بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم الأحد 17 مارس 2019، بمختلف البطولات. الدوري الإنجليزي أهداف ليفربول وفولهام الدوري الإيطالي أهداف مباراة ميلان وإنتر Advertisements أهداف مباراة يوفنتوس وجنوى الدوري الإسباني أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس

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