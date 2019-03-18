برشلونة يضرب بيتيس ويوسع الفارق مع أتليتكو إلى 10 نقاط

أحرز الساحر الأرجنتيني ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه برشلونة لتحقيق انتصاره الخامس على التوالي في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 4 – 1 على مضيفه ريال بيتيس يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 66 نقطة ، ليعزز موقعه في الصدارة ويتقدم خطوة أخرى نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، بعدما وسع الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد إلى 10 نقاط، مستغلا خسارة فريق العاصمة صفر – 2 أمام مضيفه أتلتيك بلباو السبت في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد ريال بيتيس، الذي تلقى خسارته الحادية عشر في المسابقة هذا الموسم، عند 39 نقطة في المركز الثامن.

وافتتح ميسي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 18 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

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وأضاف المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 63 بمجهود فردي رائع، لكن لورينزو مورن قلص الفارق بتسجيله هدفا للفريق الأندلسي في الدقيقة 82.

وواصل ميسي تألقه بعدما أحرز الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 85 من تسديدة رائعة، لينصب نفسه بطلا للمباراة، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، هو الثالث والثلاثين خلال مسيرته بالدوري الإسباني.

وأحكم ميسي قبضته على صدارة هدافي الدوري، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 29 هدفا، بفارق 11 هدفا أمام أقرب ملاحقيه سواريز.

وبهذا الفوز، نجح برشلونة في الثأر من خسارته 3 – 4 أمام ريال بيتيس في لقاء الفريقين بجولة الذهاب في المسابقة، التي جرت بملعب (كامب نو) معقل الفريق الكتالوني في شهر نوفمبر الماضي.