لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد ساسي داخل الطائرة



حرص لاعبو الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد فرجاني ساسي داخل الطائرة وهي في طريقها إلى الاراضي وهي في طريقها إلى الاراضيالمصرية، بعد لقاء نصر حسين داي الجزائري وتفاعل أحمد مرتضى منصور مع اللاعبين في اغنية عيد الميلاد.

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