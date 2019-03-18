لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد ساسي داخل الطائرة

وهي في طريقها إلى الاراضي
حرص لاعبو الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد فرجاني ساسي داخل الطائرة
المصرية، بعد لقاء نصر حسين داي الجزائري
وتفاعل أحمد مرتضى منصور مع اللاعبين في اغنية عيد الميلاد.
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