صلاح وعبد السلام ينضمان للمنتخب الأوليمبي وبوطيب يطير للمغرب

يطير الثنائي عمر صلاح ومحمد عبد السلام ، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، الى اسبانيا اليوم الاثنين ، للانضمام لصفوف المنتخب الأوليمبي ، المتواجد حاليا في

معسكر خارجي ، لخوض مباراتين وديتين .

بينما يسافر خالد بوطيب ، مهاجم الفريق ، الى المغرب للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني المغربي .

وتواجد الثلاثي ، مع بعثة الزمالك ، في الجزائر لخوض مباراة نصر حسين داي في ختام دور المجموعات للكونفدرالية الافريقية .

وتأهل الزمالك ، الى دور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، بتصدر قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط .

