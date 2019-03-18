يطير الثنائي عمر صلاح ومحمد عبد السلام ، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، الى اسبانيا اليوم الاثنين ، للانضمام لصفوف المنتخب الأوليمبي ، المتواجد حاليا فيمعسكر خارجي ، لخوض مباراتين وديتين .
بينما يسافر خالد بوطيب ، مهاجم الفريق ، الى المغرب للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني المغربي .
وتواجد الثلاثي ، مع بعثة الزمالك ، في الجزائر لخوض مباراة نصر حسين داي في ختام دور المجموعات للكونفدرالية الافريقية .
وتأهل الزمالك ، الى دور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، بتصدر قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط .
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح وعبد السلام ينضمان للمنتخب الأوليمبي وبوطيب يطير للمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.