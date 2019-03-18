بعد قليل.. الزمالك يغادر مطار الجزائر بعد لقاء نصر حسين داي



تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مطار الجزائر ، في الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة ، في طريقها

للعودة الى القاهرة ، بعد خوض مباراة نصر حسين داي ، والتعادل سلبيا، في ختام الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية .

وتأهل الزمالك ، الى دور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، بتصدر قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط .