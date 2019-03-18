بعد قليل.. الزمالك يغادر مطار الجزائر بعد لقاء نصر حسين داي

للعودة الى القاهرة ، بعد خوض مباراة نصر حسين داي ، والتعادل سلبيا
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مطار الجزائر ، في الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة ، في طريقها
وتأهل الزمالك ، الى دور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، بتصدر قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط .
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