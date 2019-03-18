أسوان يطالب اتحاد الكرة بالسماح لجماهيره بحضور مبارياته المتبقية بالقسم الثاني

طالب مسؤولو نادي أسوان اتحاد الكرة بالسماح لجماهير النادي بحضور مباريات الفريق المتبقية من عمر مسابقة دوري القسم الثاني.

وأرسل مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، يطلب فيه مساواته بباقي فريق الدوري والسماح بحضور 500 مشجع من جماهير النادي لمباراة فريق الكرة المقبلة أمام الفيوم والمقررة يوم 28

واقترب اسوان بشدة من التاهل للدوري الممتاز، حيث يحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى "الصعيد" برصيد 48 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريق بني سويف صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة، وتبقى 4 جولات فقط من عمر المسابقة. الكرة، يطلب فيه مساواته بباقي فريق الدوري والسماح بحضور 500 مشجع من جماهير النادي لمباراة فريق الكرة المقبلة أمام الفيوم والمقررة يوم 28مارس الجاري.واقترب اسوان بشدة من التاهل للدوري الممتاز، حيث يحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى "الصعيد" برصيد 48 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريق بني سويف صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة، وتبقى 4 جولات فقط من عمر المسابقة.

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