شاهد.. برشلونة يسقط ريال بيتيس برباعية وميسي يسجل هاتريك

حقق فريق برشلونة فوزًا عريضًا على نظيره ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الإسباني.

سجل ليونيل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 16، 46، 86، فيما سجل لوريس سواريز الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 63، وسجل مورون هدف ريال بيتيس الوحيد

في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

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بهذه النتيجة يواصل برشلونة تصدره لترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه اتليتكو مدريد، فيما يحتل ريال بيتيس المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

شاهد أهداف المباراة :