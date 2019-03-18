اخبار الرياضه

شاهد.. برشلونة يسقط ريال بيتيس برباعية وميسي يسجل هاتريك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حقق فريق فوزًا عريضًا على نظيره ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من .

 

سجل ليونيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 16، 46، 86، فيما سجل لوريس سواريز الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 63، وسجل مورون هدف ريال بيتيس الوحيد

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

 

Advertisements

بهذه النتيجة يواصل برشلونة تصدره لترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه اتليتكو مدريد، فيما يحتل ريال بيتيس المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

 

شاهد أهداف المباراة :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. برشلونة يسقط ريال بيتيس برباعية وميسي يسجل هاتريك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى