شاهد.. ليونيل ميسي يضيف الهدف الرابع لبرشلونة أمام ريال بيتيس

تقدم فريق برشلونة على نظيره ريال بيتيس بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا ضمن منافسات الأسبوع الثامن يقام بينهما حاليًا ضمن منافسات الأسبوع الثامنوالعشرون من الدوري الإسباني سجل ليونيل ميسي الهدف الرابع لصالح برشلونة في الدقيقة 84 من عمر المباراة. شاهد الهدف :

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