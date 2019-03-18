شاهد.. لويس سواريز يسجل الهدف الثالث لبرشلونة أمام ريال بيتيس

تقدم فريق برشلونة على نظيره ريال بيتيس بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا ضمن منافسات الذي يقام بينهما حاليًا ضمن منافساتالأسبوع الثامن والعشرون من الدوري الإسباني وسجل لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 63 من عمر المباراة. شاهد الهدف :

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