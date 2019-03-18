شاهد.. برشلونة يتقدم على ريال بيتيس في الشوط الأول

أنهي برشلونة الشوط الأول متقدمًا على نظيره ريال بيتيس بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام بينهما، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإسباني.
سجل ليونيل ميسي هدفي برشلونة في الدقيقة 16، ثمأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ46 من الوقت بدل الضائع.
بدأت المباراة بهدوء حذر من كلا الجانبين حتى الدقيقة 16 والتي شهدتى أولي أهداف المباراة بعدما
اندفع لاعبو ريال بيتيس في محاولة لإدراك التعادل لكن برشلونة حال دون ذلك، ويحافظ الأخير على تقدمه حتى نهاية أحداث الشوط الأول.
شاهد الهدف :
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