شاهد.. ميسي يضيف ثاني أهداف برشلونة أمام ريال بيتيس

تقدم فريق برشلونة على نظيره ريال بيتيس بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يقام بينهما

حاليًا ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرون من الدوري الإسباني

وسجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الــ46 من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة رائعة من لويس سواريز.

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شاهد الهدف :