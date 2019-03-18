رياضة | عاجل.. أزمة عنيفة تضرب برشلونة بعد رباعية بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزمة عنيفة تضرب برشلونة بعد رباعية بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني للإصابة خلال مباراة فريقه في الليجا، واستبدل اللاعب في نهاية اللقاء بعدم زيادة حجم إصابته.

ونجح نادي برشلونة في تحقيق الفوز على فريق ريال بيتيس، بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

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وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الآس، إلى أن الفحص المبدئي الأول للطاقم الطبي يستبعد وجود إصابة خطيرة لـ سواريز، ومن الممكن أن يغيب اللاعب من 15 إلى 20 يوما، ولكن كل شيء سيتم تأكيده بعد فحوصات يوم الغد.

ويتصدر نادي برشلونة جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد الفوز على فريق ريال بيتيس برصيد 66 نقطة.