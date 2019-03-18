رياضة | برشلونة يحقق رقما سلبيا رغم رباعية بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحقق رقما سلبيا رغم رباعية بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من تحقيق فوز كبير على مضيفه فريق نادي ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

وعلى الرغم من الفوز الكبير الذي حققه البلوجرانا حقق رفقاء ليونيل ميسي رقم سلبي حرمه من ممارسة هوايته المفضلة بعد أن إستحوذ برشلونة على الكرة بنسبة 43.9% طوال أحداث اللقاء وهي النسبة الأقل التي يحققها الفريق منذ أربعة عشر عاماً.

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ودائماً ما يعتمد برشلونة على السيطرة الكاسحة على الملعب وإمتلاك الكرة وفقاً للفلسفة التي يقوم بها الفريق المتمثلة في التمرير القصير بين أقدام اللاعبين لكن فريق بيتيس كان الطرف الأكثر سيطرة على الكرة لكنه أحرز هدفا وحيدا وفشل في تسجيل مزيد من الأهداف.

ويسير برشلونة بخطى ثابته نحو الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الاسباني بعد أن رفع الفارق بينه وبين اتلتيكو مدريد الوصيف إلى عشرة نقاط كما أن الفريق وصل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا وعبر دور الستة عشر وأوقعته القرعة امام مانشستر يونايتد في ربع نهائي أبطال أوروبا.