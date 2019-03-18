رياضة | عاجل.. سبب غريب وراء عدم تنفيذ محمد صلاح لركلة الجزاء الحاسمة أمام فولهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سبب غريب وراء عدم تنفيذ محمد صلاح لركلة الجزاء الحاسمة أمام فولهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي بعد نهاية مباراة الريدز أمام فولهام والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب كرافين كوتاج ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج.

واعترف كلوب بعد اللقاء أن المباراة كانت جيدة بالنسبة له وأنه مسرور للغاية بالعودة إلى أنفيلد بنقاط الفوز وأصر على أن فريقه مازال في بداية التطور كفريق جماعي يستطيع الحصول على الالقاب وليس في نهاية الطريق مثلما ردد البعض مؤخراً.

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وحول إسناد مهمة ركلة الجزاء لجيمس ميلنر أكد كلوب أن الأمر طبيعي وفي حالة وجود جيمس داخل أرضية الملعب هو المسدد الأول لتنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية بالإضافة إلى أنه لو لم يكن موجودا في الملعب لبقيت النتيجة على حالها تقدم ليفربول بهدف واحد مقابل لا شيء كما أن صلاح كان بإمكانه تنفيذها لكن القرار انتهى على تنفيذ ميلنر للركلة.