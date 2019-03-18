رياضة | إيهاب لهيطة: منتخب مصر يخوض وديتين قبل أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب لهيطة: منتخب مصر يخوض وديتين قبل أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن الفريق القومي سيخوض مباراتين وديتين في المعسكر الأخير قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

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وقال لهيطة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الجهاز الفني للمنتخب سيحسم الوديتين بعد قرعة بطولة أمم أفريقيا يوم 12 أبريل المقبل.

وتابع أن المعسكر الأخير للمنتخب الوطني قبل بطولة الأمم سيقام في مصر، موضحًا أن لجنة المسابقات تجتهد لتوفير فترة إعداد كافية للفريق القومي استعدادًا للمسابقة القارية.