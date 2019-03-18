رياضة | نجم ريال مدريد السابق: هذا هو النجم الذي يحتاجه الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد السابق: هذا هو النجم الذي يحتاجه الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف: "من الصعب للغاية تغيير الـ11 لاعب في تشكيلة الريال، فأنت تقوم فقط بتحسينه باستخدام الاسلحة (النجوم) المتاحة في اوروبا وجلب اثنين منهم وإدخال تحسينات عن طريق صفقات مثل ميلتاو وأعتقد أن هذا هو ما يطمح له مدريد".

واختتم: "النجم الاول الذي ينبغى عليهم ضمه ؟ ربما يكون هازارد الأفضل بالنسبة لوضعه التعاقدي في السوق يفضل أن يأتي بسعر عادي ومعقول، وليس بمبلغ مرتفع كما يطلب في أمثاله من النجوم".