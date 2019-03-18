رياضة | ماذا طرأ على "بيل وإيسكو" بعد عودة زيدان ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا طرأ على "بيل وإيسكو" بعد عودة زيدان ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعيين زين الدين زيدان كمدرب لريال مدريد، كان بمثابة خبر إيجابي لكل من جاريث بيل وفرانشيسكو إيسكو، لاعبي ريال مدريد ، فقد تحمل اللاعبان أشهر صعبة تحت قيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري منذ أن حل محل جولين لوبيتيجي في أكتوبر، وقد سجلا ضد سيلتا فيجو في البداية تحت قيادة زيدان، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه في الواقع، قدم اللاعب الويلزي أفضل أداء له في هذا الموسم حتى الآن وسجل هدفه الأول على برنابيو منذ الفوز 3-0 ضد روما في دوري الأبطال في سبتمبر كان أداء بيل مليئًا بالرغبة والإبداع، حيث صنع عديد الفرص لم يستطع زملاؤه استغلالها.

الجدير بالذكر ان بيل كان أكثر فاعلية على الجانب الأيسر من الهجوم، لكن ريال مدريد سيحتاج إلى شخص في الصندوق إذا أراد أن يستفيد من تحركاته الممتازة، في هذه الأثناء، عاد ايسكو إلى التشكيلة الأساسية في الليجا للمرة الأولى منذ الهزيمة 5-1 على ملعب نو كامب في أكتوبر.

لم يكن إيسكو في أفضل شكل ضد سيلتا، بسبب قلة وقت اللعب ومع ذلك، بفضل التحركات الأكثر ديناميكية لماركو أسينسيو وكريم بنزيما، استفادت ايسكو من الحصول على مساحة أكبر وسجل هدفه الخامس في الموسم في جميع المسابقات وكسر الجمود.