رياضة | فان دايك معترفًا: لقد وضعت ليفربول في أزمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك معترفًا: لقد وضعت ليفربول في أزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فيرجيل فان دايك نجم دفاع فريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه حقق فوز هائل وكان يعلم بإنها ستكون مباراة صعبة، ولكننا جعلوها أكثر صعوبة.

وقال فان دايك، في تصريحات صحفية: "بالخطأ الذي إرتكبته أنا، جعلنا المباراة أكثر تشويقاً بالنسبة لهم (فولهام)".

واختتم بقوله: " أنا لا أبحث عن الأعذار ولكن كان يجب عليَ أن أتعامل مع الكرة بشكل أفضل، ولكننا بالنهاية فعلنا ما نريد وحصلنا على النقاط الثلاثة وعٌدنا إلى صدارة الجدول".