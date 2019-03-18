رياضة | ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا بعد هاتريك بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا بعد هاتريك بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في قياده فريقه للفوز على ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاحد ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الليجا.

ووقع ميسي على ثلاثة أهداف " هاتريك " الأول منهم جاء من ركلة حرة مباشرة رائعة في الزاوية اليسرى التي يقف بها حارس بيتيس لكنه فشل في أن يتصدى لها بسبب الدقة الكبيرة التي نفذها بها ميسي ليصبح البولجا أول لاعب يسجل خمسة أهداف من ركلات حرة مباشرة هذا الموسم في الدوريات الخمسة الكبرى والتشامبيونزليج.

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كما وصل ميسي إلى الهدف رقم 602 مع البلوجرانا في جميع المسابقات ويسعى البرغوث الارجنتيني في زيادة الغلة التهديفية له خلال ما تبقي من عمر الموسم الجاري.