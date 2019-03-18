رياضة | زيدان يتخذ قراره النهائي بشأن التعاقد مع دي خيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتخذ قراره النهائي بشأن التعاقد مع دي خيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن مستقبل الحارس الدولي الإسباني ديفيد دي خيا، مع فريقه الحالي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صار محل شك.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، غير مقتنع بمستويات البلجيكي تيبو كورتوا، الحالي للفريق.

وسيضع زيدان التعاقد مع دي خيا أولوية هذا الصيف بما يقارب 75 مليون جنيه استرليني، للتعاقد معه، حيث أنه لا يزال مانشستر يونايتد يعمل على تجديد عقد دي خيا والنادي واثق من الوصول لاتفاق جديد.