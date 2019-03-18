رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق برشلونة مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد "بينيتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الاسباني.

سجل أهداف برشلونة كل من، ليونيل ميسي "هاتريك"، ولويس سواريز في الدقائق 18، 47، 63،85، بينما سجل لورين مورون الهدف الوحيد لريال بيتيس في الدقيقة 82 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز الكاسح يعزز برشلونة صدارته لترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، و12 نقطة عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وإليكم ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز برشلونة على ريال بيتيس:

1- برشلونة 66 نقطة

2- أتليتكو مدريد 56 نقطة

3- ريال مدريد 54 نقطة

4- خيتافي 46 نقطة

5- ألافيس 44 نقطة

6- إشبيلية 43 نقطة

Advertisements

7- فالنسيا 40 نقطة

8- ريال بيتيس 39 نقطة

9- أتليتك بلباو 37 نقطة

10- ريال سوسيداد 36 نقطة

11- إيبار 35 نقطة

12- جيرونا 34 نقطة

13- إسبانيول 34 نقطة

14- ليجانيس 33 نقطة

15- ليفانتي 31 نقطة

16- بلد الوليد 29 نقطة

17- فياريال 29 نقطة

18- سيلتا فيجو 25 نقطة

19- رايو فاليكانو 23 نقطة

20- هويسكا 22 نقطة