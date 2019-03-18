رياضة | ساري: بهذه الطريقة سنخسر كل شئ.. ونحن في "مُصيبة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري: بهذه الطريقة سنخسر كل شئ.. ونحن في "مُصيبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ماوريسيو ساري، مدرب تشيسي الإنجليزي، عن الفرص التي أهدرها لاعبي فريقه أمام إيفرتون، حتى تلقوا الهزيمة بهدفين نظيفين.

وقال ساري في تصريحات صحفية: "عليك أن تأخذ الفرص السانحة لك، لقد صنعنا 6-7 فرص، لقد كنا نحتاج فقط للتسجيل. لكن فالبداية، علينا أن نكون في المباراة".

وأضاف: "هل يعاني هيجوايين ؟ في هذه اللحظة؟ بالتأكيد. اليوم تحصل على فرصة، وبالنسبة له هذا قليل، لأنه يستطيع فعل المزيد. لقد تعرض لمشاكل في بداية الأسبوع، لذا كان من الطبيعي أن يلعب فقط 65 دقيقة. عليه التطور ذهنيًا وبدنيًا".

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وواصل: "لا يمكنكم تحقيق التوب 4 ؟ اذا كنت تتحدث عن الشوط الثاني، فأنت محق، اما اذا تحدثنا عن الشوط الأول، فيمكننا تحقيق أي شيء. اذا لعبنا الـ8 مباريات المتبقية مثل الشوط الأول، فيمكننا فعل كل شيء. انا قلق حول ذهنية الفريق، لكننا لعبنا أفضل 45 دقيقة في الشوط الاول".

وتابع: "لم نستقبل أي تسديدة في الشوط الأول، واذا لعبنا هذه المباريات مثل الشوط الثاني فنحن في مصيبة. مباراة اليوم كانت مهمة، الآن نحن نمتلك حظوظًا أقل. علينا القتال. الأمر ليس مستحيلاً، لماذا، لأنه لا مستحيل في 8 مباريات".

واختتم قائلاً: "الأمر مستحيل اذا لم نتطور واذا لم نمنع ما حدث اليوم في الشوط الثاني. علينا أن نلعب كما لعبنا في الشوط الأول لثمان مباريات".