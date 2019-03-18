رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد 17 مارس.. ميسي يطلب ضم نجم البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد 17 مارس.. ميسي يطلب ضم نجم البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي الفوز على ريال بيتيس بأربعة أهداف مقال هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في مسابقة الدوري الاسباني وفيما يلي نرصد لكم أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 17 مارس.

- برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني برباعية مدوية في شباك ريال بيتيس

حقق فريق برشلونة فوزًا عريضًا على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد "بينيتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الاسباني.

انتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدفين دون رد سجلهما، ليونيل ميسي في الدقيقتين 18، 45 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني أضاف برشلونة هدفين عن طريق، لويس سواريز وليونيل ميسي في الدقيقتين 63، 85، بينما سجل فريق ريال بيتيس هدف وحيد عبر اللاعب لورين مورون في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

- ميسي "ملك" الركلات الحرة في أوروبا هذا الموسم

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الأسباني من تحقيق رقم مميز خلال مباراة البارسا أمام ريال بيتيس بالجولة 28 من الليجا.

وسجل ميسي هدف الفريق الكتالوني الأول في شباك ريال بيتيس من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 18، ليصبح ميسي هو أول لاعب يسجل 5 أهداف من ركلات حرة مباشرة في الدوريات الخمس الكبرى ودوري الأبطال.

كما وصل نجم البارسا للهدف رقم 27 في الدوري الأسباني متصدرا ترتيب الهدافين، والهدف رقم 37 في جميع المسابقات هذا الموسم.

- أومتيتي خارج برشلونة

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع صامويل أومتيتي وجاهز لتقديم 60 مليون يورو للظفر بخدمات المدافع الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة يدرس بيع مدافعه أومتيتي من أجل فسح الطريق أمام ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الصفقة المحتملة للنادي الكتالوني في الصيف.

- برشلونة يغري جريزمان

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن برشلونة قد أبدى اهتمامه بضم جريزمان في الضيف الماضي لكنه مدد عقده مع ناديه إلى 2023 وقيمة كسر عقد الفرنسي هي 120 مليون يورو ويمكن أن يتم رفع القيمة في صيف 2019.

يذكر أن جريزمان قد انتقل للعب في صفوف أتلتيكو مدريد قادماً من ريال سوسيداد عام 2014 وقدم اللاعب مستويات مميزة تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني.

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وشارك جريزمان في فوز منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018 على حساب كرواتيا وكان من أفضل اللاعبين في المونديال بجانب مواطنه الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

- كوتينيو يقرب جريزمان من برشلونة

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن برشلونة يرغب في التعاقد مع الفرنسي جريزمان من أتلتيكو مدريد بعد ارتباط اللاعب بالرحيل عن الروخي بلانكوس.

واضاف الموقع، أن جريزمان يتجه للرحيل عن أتلتيكو مدريد بعد خروج الفريق من دوري الابطال على يد يوفنتوس وابتعاده عن الفوز بلقب الدوري.

واكد الموقع، على أن برشلونة ينوي دمج كوتينيو في صفقة التعاقد مع جريزمان لتخفيض مبلغ الصفقة خاصة وأن اللاعب البرازيلي لم يظهر بالمستوي المطلوب مع برشلونة.

- ميسي يأمر برشلونة بضم مهاجم ليفربول

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن برشلونة رصد العديد من الأسماء الهجومية في الفترة الماضية للتعاقد مع أحدها لخلافة سواريز في المواسم المقبلة.

واضاف الموقع، أن ميسي طلب من برشلونة التعاقد مع ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي بعد تألقه طوال الفترة الماضية مع الريدز.

وتابع الموقع، أن برشلونة لن يكون قادر على التعاقد مع أي لاعب من ليفربول بسبب الشرط الذي وقعة في صفقة كوتينيو بالفترة الماضية.

وألمحت التقارير، أن برشلونة ينوي دفع الغرامة من أجل التعاقد مع ساديو ماني من ليفربول في الصيف المقبل.

-برشلونة يقترب من حسم صفقة "الهداف"

يواصل نادي برشلونة الإسباني متابعة لوكا يوفيتش، مهاجم فريق إينتراخت فرانكفورت، تمهيدًا لضمه لصفوف النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يحاول في الفترة الحالية تجميع كل التقارير الفنية عن يوفيتش، من أجل ضمه في الموسم المقبل.

وقرر النادي الكتالوني متابعة مهاجم فرانكفورت بشكل مباشر تمهيدًا لضمه في الفترة المقبلة، بعد تألقه اللافت للأنظار مع الفريق الألماني هذا الموسم، حيث خاض 35 مباراة وسجل 22 هدفًا.