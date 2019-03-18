رياضة | نادي بيراميدز ينفي وجود أكاديميات خاصة لكرة القدم تحمل اسمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي بيراميدز ينفي وجود أكاديميات خاصة لكرة القدم تحمل اسمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نادي بيراميدز اف سي بيانا رسميا للرد على وجود أكاديميات تابعة له وتحمل اسمه في محافظات مصر.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بيان رسمي.. يؤكد نادي بيراميدز عدم وجود أي أكاديميات خاصة لكرة القدم تحمل اسمه".

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وكان بيراميدز اف سي خاض مباراة ودية أمس سيراميكا كليوباترا وانتهت بفوز الأول بهدف دون رد جاء من توقيع البوركيني إيريك تراوري.