رياضة | ساري: لا أفهم كيف أضاع اللاعبين كل هذه الفرص !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري: لا أفهم كيف أضاع اللاعبين كل هذه الفرص ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليوي، أن فريقه لم يلعب في الشوط الثاني، وهذا مالا يفهمه.

وقال ساري عقب الخسارة من إيفرتون 2-0: "اللاعبون لا يعرفون ماذا حدث، انا لا اعرف ماذا حدث في الشوط الثاني. لا يمكنني التوضيح".

وأضاف: "لعبنا أفضل اشواطنا في الموسم في الشوط الأول، وكنا قادرين على تسجيل 4-5 اهداف، بعد ذلك، توقفنا عن اللعب، هذا غريب، وتوقفنا كذلك عن الدفاع في المرتدات".

وواصل: "لقد لعبنا جيدًا وسيطرنا على اللقاء، لقد لعبنا جيدًا لكننا لم ندافع في بداية الشوط الثاني، لقد غيرنا النظام الفني، والأمر لم يتغير".

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وتابع: "المشكلة كانت ذهنية في المقام الأول في الملعب، لذا التكتيك والنظام الفني لم يكن مهمًا بمثل هذا القدر، لم يكن الأمر معتمدًا على التحفيز، لأننا لعبنا بشكل جيد. لدينا 8 مباريات، وعلينا القتال على ما تبقى من حظوظ لنا".

وأكمل: "مشكلة ذهنية ؟ الأمر واضح. لعبنا أفضل 45 دقيقة هذا الموسم، بعد ذلك، في بداية الشوط الثاني توقفنا عن اللعب، وبدون الدفاع، كنا في مشكلة".

واستطرد: "الأمر واضح، الأمر ليس متعلقًا بالمشاكل البدنية، لأنه لو كان كذلك، فسننهار تدريجيًا، ليس بعد ثانيةٍ واحدة. من الصعب على اللاعبين شرح هذا التغير".