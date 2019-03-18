رياضة | ساري: لا أفهم كيف أضاع اللاعبين كل هذه الفرص !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري: لا أفهم كيف أضاع اللاعبين كل هذه الفرص ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ساري عقب الخسارة من إيفرتون 2-0: "اللاعبون لا يعرفون ماذا حدث، انا لا اعرف ماذا حدث في الشوط الثاني. لا يمكنني التوضيح".
وأضاف: "لعبنا أفضل اشواطنا في الموسم في الشوط الأول، وكنا قادرين على تسجيل 4-5 اهداف، بعد ذلك، توقفنا عن اللعب، هذا غريب، وتوقفنا كذلك عن الدفاع في المرتدات".
وواصل: "لقد لعبنا جيدًا وسيطرنا على اللقاء، لقد لعبنا جيدًا لكننا لم ندافع في بداية الشوط الثاني، لقد غيرنا النظام الفني، والأمر لم يتغير".
وتابع: "المشكلة كانت ذهنية في المقام الأول في الملعب، لذا التكتيك والنظام الفني لم يكن مهمًا بمثل هذا القدر، لم يكن الأمر معتمدًا على التحفيز، لأننا لعبنا بشكل جيد. لدينا 8 مباريات، وعلينا القتال على ما تبقى من حظوظ لنا".
وأكمل: "مشكلة ذهنية ؟ الأمر واضح. لعبنا أفضل 45 دقيقة هذا الموسم، بعد ذلك، في بداية الشوط الثاني توقفنا عن اللعب، وبدون الدفاع، كنا في مشكلة".
واستطرد: "الأمر واضح، الأمر ليس متعلقًا بالمشاكل البدنية، لأنه لو كان كذلك، فسننهار تدريجيًا، ليس بعد ثانيةٍ واحدة. من الصعب على اللاعبين شرح هذا التغير".