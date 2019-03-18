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رياضة | أول تعليق من مدرب إيفرتون بعد قهر تشيلسي

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تحدث ماركو سيلفا، مدرب فريق إيفرتون الإنجليزي، عن مباراة فريقه أمام تشيلسي والتي فاز بها 2-0، ضمن منافسات بطولة .
وقال مدرب إيفرتون في تصريحات صحفية: "لأكون صريحًا، سيكون من الأسهل التحدث فقط عن الشوط الثاني. ما فعلناه في الشوط الثاني كانت الصورة التي اشاهدها يوميًا في فينش فارم. فعلنا كل شيء بشكل مختلف عن الشوط الأول".

وأضاف: "لم يعجبني الشوط الاول ابدًا، لم نكن متواجدين في الشوط الاول، لقد اخبرت اللاعبين بذلك، سيكون من السهل على التحدث عن الشوط الثاني لاننا أظهرنا الرغبة والشخصية، ما فعلناه خلال الشوط الثاني كان نتيجة عمل اسبوع كامل".

وواصل عن جوردان بيكفورد: "قدم اداءًا رائعًا، كانت لديه بعض التصديات الجيدة التي ساعدتنا للفوز بالمباراة، في المباراة الاخيرة الجميع اخطأ، لم نخسر بسبب أخطاء بيكفورد بل باخطائنا".

واختتم: "ليس لدي شك حيال ما افعله ، فأنا اريد تقديم الافضل واريد الاستمرار، يجب أن نكون اكثر نضجًا لنحقق ما نريده نريد تحقيق ما يستحقه المشجعين، المشجعين هم المفتاح الرئيسي في الفوز".

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