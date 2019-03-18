رياضة | برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني برباعية مدوية في شباك ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني برباعية مدوية في شباك ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق برشلونة فوزًا عريضًا على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد "بينيتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الاسباني.

انتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدفين دون رد سجلهما، ليونيل ميسي في الدقيقتين 18، 45 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني أضاف برشلونة هدفين عن طريق، لويس سواريز وليونيل ميسي في الدقيقتين 63، 85، بينما سجل فريق ريال بيتيس هدف وحيد عبر اللاعب لورين مورون في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

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بهذا الفوز الكاسح يعزز برشلونة صدارته لترتيب الدوري الاسباني برصيد 66 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، و12 نقطة عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند 39 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الاسباني.