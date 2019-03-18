انت الان تتابع تفاصيل خبر "أمراء باريس" أبطالاً لـ "كلاسيكو فرنسا" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 12:52 صباحاً - حسم نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، "كلاسيكو" الكرة الفرنسية بانتصاره المثير على ضيفه وغريمه التقليدي مرسيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الأحد، في القمة التي احتضنها ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من المسابقة المحلية.

ولعب الجناح الأرجنتيني المخضرم أنخيل دي ماريا دوراً بارزاً في فوز "أمراء باريس" على فريق "الجنوب" بصناعته الهدف الأول لزميله الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة الـ45+2.

وأضاف دي ماريا هدفين آخرين للباريسيين في الدقيقتين الـ55 و66، فيما أحرز فالير جيرمان هدف الضيوف الوحيد بالدقيقة الـ46.

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رفع العملاق الباريسي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة (لديه مباراة مؤجلة)، فيما توقف رصيد مارسيليا، الذي تلقى هزيمته الأولى بعد سلسلة من 6 لقاءات لم تعرف الخسارة، عند 47 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

بذلك اقترب فريق المدرب الألماني توماس توخيل خطوة إضافية من القبض على لقب البطولة المحلية، في ظل الفارق الكبير بينه وبين أقرب مطارديه (20 نقطة).

أما على صعيد الهدّافين، فيتربع مبابي على القمة برصيد 26 هدفاً، وسط مطاردة من زميله الأوروغوياني إدينسون كافاني والإيفواري نيكولاس بيبي لاعب ليل بـ17 هدفاً لكل منهما.