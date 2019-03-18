انت الان تتابع تفاصيل خبر يوفنتوس يسقط محلياً.. وإنتر يحسم "ديربي ميلانو" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 12:52 صباحاً - تلقى نادي يوفنتوس، الأحد، هزيمته الأولى هذا الموسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم؛ إثر سقوطه في ملعب مضيفه جنوى بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وفضّل المدرب ماسيمليانو أليغري إراحة عدد من نجومه وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجّل ثلاثية لفريقه قادته للإطاحة بأتلتيكو مدريد من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، معوّضاً خسارته ذهاباً (0-2).

أحرز هدفي جنوى، ستيفانو ستورارو والمقدوني غوران بانديف في الدقيقتين الـ72 و81 من زمن المباراة.

وكان حكم اللقاء قد ألغى ضربة جزاء احتسبها ليوفنتوس في الدقيقة الـ30، بعد الاستعانة بـ"تقنية الفيديو".

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بهذه النتيجة، تجمد رصيد يوفنتوس عند 75 نقطة في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو، بفارق 15 نقطة عن نابولي، فيما ارتقى جنوى للمركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

وحسم إنتر ميلان، "ديربي الغضب" بفوزه على جاره اللدود ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في القمة الكروية التي احتضنها ملعب "سان سيرو".

أحرز أهداف إنتر ميلان كل من: الأوروغوياني ماتياس فيتشينو، والهولندي ستيفان دي فري والأرجنتيني لوتارو مارتينيز (ركلة جزاء)، في الدقائق الثالثة والـ51 و67 توالياً.

في الجهة المقابلة، بصم ، فيما سجل الفرنسي تيموي باكايوكو والأرجنتيني ماتيو موساشيو هدفي ميلان، في الدقيقتين الـ57 و71.

بهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى 53 نقطة، ليقتنص المركز الثالث، فيما تراجع ميلان إلى المركز الرابع بنقطتين أقل عن جاره "النيراتزوري".