الامارات | نجوم كرة القدم الأميركية يشاركون في الفعاليات التضامنية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الفعاليات الرياضية التضامنية بالأولمبياد الخاص، مشاركة نجمي كرة القدم الأميركية جمال تشارلز وجو هادن في حصة تدريبية ممتعة، لتعليم رياضيي الأولمبياد الخاص رياضة كرة القدم الأميركية. وحضر اللاعب المعتزل جمال تشارلز، واللاعب جو هادن عن طريق مؤسسة «1 Strong All Great»، إلى مدينة زايد الرياضية، وقدما النصائح لرياضيي الأولمبياد الخاص على أرض الملعب. والتقى اللاعبان مع الرياضيين قبل المشاركة في الحصة التدريبية التي أقيمت بالتعاون مع الدوري الإماراتي الأميركي لكرة القدم. كما حضر عدد كبير من الأبطال العالميين للمشاركة في الفعاليات المرافقة للأولمبياد الخاص. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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