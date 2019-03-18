شكرا لقرائتكم خبر عن الهاجري يحرز ذهبية رمي الكرة الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اللاعب الإماراتي خالد الهاجري بالميدالية الذهبية في منافسات رمي الكرة الحديدية في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019. جرت المنافسة في استاد شرطة دبي وسجل البطل الإماراتي البالغ من العمر 34 عاماً مسافة 10.98 أمتار. حل ثانياً ألكساندر ألميناس من فريق بورتوريكو مسافة 10.31 أمتار، وثالثاً اللاعب كونستانتينوس تريجازس من فريق اليونان مسجلاً 9.68 أمتار. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الهاجري يحرز ذهبية رمي الكرة الحديدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.