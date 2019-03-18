الامارات | «تاجر الذهب» يعانق معدنه المفضل في الأولمبياد الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن «تاجر الذهب» يعانق معدنه المفضل في الأولمبياد الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق سباح منتخب الإمارات لأصحاب الهمم عبدالله تاجر الشامسي، الميدالية الذهبية في سباق «50 متر صدر» خلال منافسات السباحة التي تقام في مجمع حمدان الرياضي بدبي، ضمن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019، ليضيف الميدالية الذهبية الثانية للإمارات في منافسات البطولة، كما حقق ميداليته الـ50 في مشواره الذي بدأ مع السباحة عام 2003، ليطلق عليه «تاجر الذهب»، لكثرة الميداليات التي يحققها في البطولات التي يشارك فيها.

وقالت والدة عبدالله الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»: إن نجلها يعاني إعاقة ذهنية منذ ولادته، وبدأ رياضة السباحة منذ عام 2003، وعرف طريق البطولات منذ عام 2004 ليواصل تدريبه بشكل يومي في نادي الثقة للمعاقين تحت قيادة المدرب جمال ناصر، الذي يتولى تدريبه من بداية مشواره حتى الآن.

وأضافت: «عبدالله يعاني أحياناً زيادة في نسبة توتره وعصبيته بشكل كبير، وحتى قبل السباق مباشرة اضطررت للذهاب اليه لتهدئته، وفي هذه اللحظة لا أقترب منه وأتركه في حالة التركيز التي يكون عليها بجانب عدم التأثير على الحالة النفسية التي يعيشها قبل السباق، وعلى مدار السنوات الماضية لم أقصر مع عبدالله، أو شقيقه محمد الشامسي، الذي يشارك أيضاً في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بمنافسات الفروسية، وأنا متواجدة في دبي لتشجيع ومؤازرة عبدالله، وسأتجه إلى أبوظبي لمشاهدة شقيقه محمد».

وتابعت والدة عبدالله: «فوجئنا في الأولمبياد الخاص بوجود عبدالله بسباق (50 متر حرة) وسط مجموعة كبيرة من اللاعبين في مستوى مختلف، ما أفقده فرصة المنافسة لاختلاف التصنيف، وهذا السباق كان جديداً على عبدالله، وهو ما أشعرني بالقلق عليه لكنه كان عند حسن الظن. عبدالله عمره 25 عاماً ويملك رغبة كبيرة في تمثيل الوطن، وأصبح يعرف معنى المنافسة والبطولة، لكن في الوقت نفسه ينقص هؤلاء اللاعبين نوعية الإعداد الجيد والتأهيل القوي، مثل اللاعبين المتواجدين في هذه البطولة العالمية. لم أبخل على أولادي في شيء لكن بالتأكيد هناك عمل كبير للوقوف مع عبدالله وزملائه، خصوصاً أنه حصد 50 ميدالية عالمية حتى الآن».

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رقم شخصى جديد للشامسي

أكد مدرب نادي الثقة للمعاقين ومنتخب الإمارات لأصحاب الهمم جمال ناصر، لـ«الإمارات اليوم» أن عبدالله الشامسي هو أول من أحرز ميدالية ذهبية لمنتخب أصحاب الهمم للسباحة، وكانت في الصين عام 2007 بدورة الألعاب الأولمبية لأصحاب الهمم.

وأضاف: «حقق عبدالله رقما شخصيا جديدا له في بطولة الأولمبياد الخاص، بعدما حقق 45:74 ثانية، وكان رقمه السابق 50:58، ويعاني عبدالله التوتر، ودائماً ما يرفض النوم ليلة السباق، وفي سباق أمس كان يرفض النوم أيضاً حتى حضرت والدته إلى مقر إقامة المنتخب وقمنا بتهدئته».

والدة عبدالله الشامسي اضطرت للذهاب إليه قبل بدء المنافسات لتهدئته من التوتر.