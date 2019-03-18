الامارات | عبدالله الشرقي: أصحاب الهمم سيشاركون في بطولات القوة البدنية

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الشرقي: أصحاب الهمم سيشاركون في بطولات القوة البدنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أنه على تواصل مع الاتحاد الدولي للقوة البدنية لتأكيد مشاركة أصحاب الهمم في أجندة اتحاد الإمارات لبطولات القوة البدنية المحلية والدولية بداية من الموسم الجديد. وقال في بيان: «سيتم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة هذا التوجه لأهميته الكبيرة في دعم التواصل مع أصحاب الهمم، وتمكينهم من ممارسة القوة البدنية». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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