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الامارات | حمدة الحوسني تظفر بذهبية 200 متر جري

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت العداءة الإماراتية حمدة الحوسني في الفوز بميدالية ذهبية، في نهائيات سباق 200 متر للجري ضمن منافسات الألعاب العالمية بالأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019.

وكانت العداءة الإماراتية، البالغة من العمر 30 عاماً، قد حلت في المركز الأول في سباق الجري الذي أقيم في استاد شرطة دبي، حيث سجلت زمناً قدره 32.24 ثانية، فيما جاءت الكندية إيفا بيل في المركز الثاني بزمن قدره 34.81 ثانية.

ولم يكتف فريق الإمارات بإحراز الذهب في سباق 200 متر، فقد حلت الإماراتية مؤمنة شردال في المركز الثالث مسجلة 36.42 ثانية، لتتمكن من إحراز الميدالية البرونزية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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