الامارات | حمدة الحوسني تظفر بذهبية 200 متر جري

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدة الحوسني تظفر بذهبية 200 متر جري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت العداءة الإماراتية حمدة الحوسني في الفوز بميدالية ذهبية، في نهائيات سباق 200 متر للجري ضمن منافسات الألعاب العالمية بالأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019.
وكانت العداءة الإماراتية، البالغة من العمر 30 عاماً، قد حلت في المركز الأول في سباق الجري الذي أقيم في استاد شرطة دبي، حيث سجلت زمناً قدره 32.24 ثانية، فيما جاءت الكندية إيفا بيل في المركز الثاني بزمن قدره 34.81 ثانية.
ولم يكتف فريق الإمارات بإحراز الذهب في سباق 200 متر، فقد حلت الإماراتية مؤمنة شردال في المركز الثالث مسجلة 36.42 ثانية، لتتمكن من إحراز الميدالية البرونزية.
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