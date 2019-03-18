شكرا لقرائتكم خبر عن حلم الباكستانية سيدة كاظم يتحول إلى حقيقة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحول حلم إحراز ميدالية في الألعاب العالمية بالأولمبياد الخاص، إلى حقيقة بالنسبة للرياضية الباكستانية سيدة كاظم. وحلت كاظم البالغة من العمر 20 سنة، في المركز الثالث خلال سباق 200 متر جري، والذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي، أول من أمس. وعقب الفوز قالت سيدة كاظم: «إنه حلم يتحول إلى حقيقة. أنا في غاية السعادة كوني جزءاً من الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية في أبوظبي».

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حلم الباكستانية سيدة كاظم يتحول إلى حقيقة في أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.