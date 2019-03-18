شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأولمبياد يطلع على مبادرات تمكين أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك وزارة تنمية المجتمع عبر منصتها المتواجدة في مقر انعقاد الأولمبياد الخاص، في مدينة زايد الرياضية، في تعريف الجمهور بالخدمات والمبادرات والتطبيقات الذكية المقدمة لأصحاب الهمم وذويهم في الدولة. وقالت مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع وفاء حمد بن سليمان، إن بطاقة أصحاب الهمم شملت 20406 أشخاص تبعاً لقاعدة بيانات بطاقة أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | جمهور الأولمبياد يطلع على مبادرات تمكين أصحاب الهمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.