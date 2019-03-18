الامارات | «دبي الدولية للجواد العربي» تنطلق الخميس بمشاركة 221 خيلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الدولية للجواد العربي» تنطلق الخميس بمشاركة 221 خيلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، مشاركة 221 خيلاً من 22 دولة في النسخة الـ16 للبطولة، التي ستنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر حتى يوم 23 الجاري بقاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي، وتقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بمشاركة أبرز وأجمل الخيول من الإسطبلات المحلية والعالمية، وتبلغ قيمة مجموع جوائز البطولة أربعة ملايين دولار، ويصاحبها معرض دبي الدولي للجواد العربي.

أعلن عن ذلك، في المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس، في قاعة العين بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة زياد كلداري، ومدير البطولة قصي عبيد الله، ومنسق البطولة عادل الفلاسي، والرئيس التنفيذي لمربط الجواهر بدبي أحمد إبراهيم، ومدير جمعية الإمارات للخيول العربية عصام عبدالله، وعدد من الشخصيات.

ويدير منافسات البطولة 10 حكام دوليين من 10 جنسيات، هم الأسترالي غراهام سميث والإيطالي فرانسيسكو سانتورو والفرنسي ريتشارد بيلستروم، والنمساوي فرديدناند هومير والروسية إيرينا ستاجلر والبلجيكية فان مارتين، والبرازيلي لويز روكو والأميركي جورج جالين والألمانية ميشيلا وادنر، والهولندي كيدس باكير.

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من جانبه، أكد رئيس اللجنة المنظمة زياد كلداري، أن الحدث السنوي الذي بات من البطولات المعروفة في العالم، التي يقبل عليها الملاك والمربون من كل أنحاء العالم، ويشارك فيها صفوة الخيول في العالم والحاصلة على بطولات وألقاب دولية، مشيراً إلى أن البطولة يصاحبها معرض دبي الدولي للخيل، وهو المعرض الذي تشارك فيه 24 دولة من مختلف دول العالم، وهو نجاح كبير له في ظل حالة الركود الاقتصادي في العالم. وأوضح أن مشاركة الخيول من الداخل والخارج تؤكد نجاح البطولة التي حققت الكثير من الأهداف في مقدمتها وجود خيول محلية من داخل الدولة في الحدث، ونتذكر في النسخة الأولى كانت جميع المشاركات خارجية. وأضاف: «هناك تعديلات على البرنامج في مقدمتها تغيير موعد المزاد السنوي الذي كان يقام في اليوم الأخير من البطولة، ورأينا أن المزاد يمثل عقبة أمام الملاك والمربين والمدربين لحضور النهائيات، وعليه قررنا أن يكون المزاد في اليوم الأول من الفعاليات، بحيث لا يؤثر في سير البطولة، موضحاً أن هناك تفعيلاً لعدد من القوانين الخاصة بالبطولة، وبشكل عام نحن جاهزون لانطلاقة الحدث في موسمه الجديد».

الصين تشارك للمرة الأولى

قال مدير البطولة قصي عبيدالله، إن الحدث يشارك فيه 221 خيلاً، من 22 دولة، وتشارك الصين للمرة الأولى، وسيكون شعارنا هذا العام هو شعار التسامح، منوهاً بأن التعديل في القوانين يجيز أحقية بطولة دبي في مشاركة أي خيل بعد موافقة اللجنة العليا، دون أن تكون حاصلة على أية جوائز، ومن الممكن أن تقوم اللجنة المنظمة للبطولة بدعوة أي دولة لم تشارك من قبل للحضور حتى ولو لم تتأهل خيولها للبطولة.

وأوضح مدير البطولة أن النظام لن يتغير وسيكون مشابهاً للنسخة الماضية حيث تتنافس الخيول في 16 شوطاً، ولن تتغير الفئات أو الأشواط وستكون كما هي الحال في الموسم الماضي وأيضاً الجوائز المالية كما هي، ودائماً نبحث عن ثمرة السنوات الماضية التي نظمنا فيها البطولة في مشاركة الأبطال العالميين، لنؤكد أن بطولة دبي دائماً تكون في صدارة جمال الخيول.