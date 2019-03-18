شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يؤدي مرانه الاول بمعسكر برج العرب استعداداً للقاء النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ادي المنتخب الوطني مرانه الاول خلال معسكره الذي انطلق اليوم بمدينة برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمباراته مع النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الامم الافريقية والمقرر إقامته بالنيجر يوم 23 مارس الجاري.

انطلق المران في تمام الساعة السادسة والنصف بمشاركة 15 لاعبا بينما ادي اسلام جابر تدريبات تاهيلية تحت اشراف الجهاز الطبي كما ادي ثلاثي حراس المرمي تدريبات تحت اشراف الكابتن احمد

واستمر المران قرابة الساعتين حرص خلاله افراد الجهاز الفني بقيادة اجيري علي تحفيز اللاعبين وظهر اللاعبون المنضمون حديثاً بحالة فنية عالية ووضح عليهم الجدية لإثبات جدارتهم . ويخضع لاعبو المنتخب عقب المران لعملية الاستشفاء قبل تناول العشاء والتوجه الي غرفهم.