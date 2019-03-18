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واعترف بترجي، في حديثه بصعوبة مواجهة الهلال على أرضه وقوة المباراة، التي خاضها فريقه أمامه اليوم الأحد، في ذهاب نصف نهائي كاس زايد للأبطال (البطولة العربية).
وقال بترجي في تصريح تلفزيوني: "اللقاء كان صعبًا للغاية، الهلال قوي في أرضه ونحن كنا الطرف الأفضل، وقدمنا معهم مباراة مثيرة وقوية، لكن حكم اللقاء للأسف لم يكن في مستوى اللقاء، قدمنا هنا للفوز وتناقشنا مع المدرب، وبصراحة لم يقصر، لكن للتحكيم كان له رأيًا آخر".
وأضاف: "تكلمنا على التحكيم مرارًا وتكررًا نفس السيناريو بطريقة اسوأ، والفار موجود لخدمة الفرق، لكنه صب في قراراته لمصلحة منافسنا، عكس المتوقع في بطولة كبيرة".
وأردف بترجي: "ركلة الجزاء الأولى واضحة، لا أدري كيف رفضها الجنيبي، وضرب نيكولا والسومة، لم يلتفت له، كما أن لقطة المقهوي بغرابة قال للاعبين (أنا متأكد أنها ليست ضربة جزاء وسأشاهدها)، هذا الأمر استفز لاعبينا، خصوصا أنه لم يعد في هدف الهلال للفار رغم أنه مشكوك في صحته".
وتابع: "المباراة ذهاب وإياب، والفريق الأهلاوي قدم مستوى جيد ولا أجد ملامة في خسارتنا أما الهلال الفريق القوي، لكن لنا حقوق ضاعت بقرارات حكم، أتمنى في الاياب بجدة، ان يكون التحكيم في مستوى لائق، الأهلي مستعد يتكفل بمبلغ الحكم، وهذه البطولة الأخيرة لنا، ونحاول تحقيقها بأي طريقة، لنرضي جماهيرنا".
وحول إصابة السومة، أوضح: "الصورة غير واضحة لإصابة الكابتن عمر السومة، وبعد الأشعة سيتضح كل شيء".
كانت هذه تفاصيل خبر بترجي: الحكم استفز لاعبي الأهلي.. وحرمنا من 3 ركلات جزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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