بترجي: الحكم استفز لاعبي الأهلي.. وحرمنا من 3 ركلات جزاء

عبدالله بترجي

وجه عبدالله بترجي، رئيس نادي أهلي جدة السعودي، اللوم في خسارة فريقه بهدف نظيف أمام الهلال، لحكم المباراة الإماراتي ‏ عمار الجنيبي، لعدم حسمه عددا من القرارات التحكيمية ‏لمصلحة الأهلي.

واعترف بترجي، في حديثه بصعوبة مواجهة الهلال على أرضه وقوة المباراة، ‏التي خاضها فريقه أمامه اليوم الأحد، في ذهاب نصف نهائي كاس زايد للأبطال (البطولة العربية).‏



وقال ‏بترجي في تصريح تلفزيوني: "اللقاء كان صعبًا للغاية، الهلال قوي في أرضه ‏ونحن كنا الطرف الأفضل، وقدمنا معهم مباراة مثيرة وقوية، لكن حكم اللقاء للأسف ‏لم يكن في مستوى اللقاء، قدمنا هنا للفوز وتناقشنا مع المدرب، وبصراحة لم يقصر، ‏لكن للتحكيم كان له رأيًا آخر".‏



وأضاف: "تكلمنا على التحكيم مرارًا وتكررًا نفس السيناريو بطريقة اسوأ، والفار موجود ‏لخدمة الفرق، لكنه صب في قراراته لمصلحة منافسنا، عكس المتوقع في بطولة كبيرة".



وأردف بترجي: "‏ركلة الجزاء الأولى واضحة، لا أدري كيف رفضها الجنيبي، وضرب نيكولا ‏والسومة، لم يلتفت له، كما أن لقطة المقهوي بغرابة قال للاعبين (أنا متأكد أنها ليست ضربة جزاء وسأشاهدها)، هذا الأمر استفز لاعبينا، خصوصا أنه لم يعد في هدف ‏الهلال للفار رغم أنه مشكوك في صحته".‏‏وتابع: "المباراة ذهاب وإياب، والفريق الأهلاوي قدم مستوى جيد ولا أجد ملامة في ‏خسارتنا أما الهلال الفريق القوي، لكن لنا حقوق ضاعت بقرارات حكم، أتمنى في ‏الاياب بجدة، ان يكون التحكيم في مستوى لائق، الأهلي مستعد يتكفل بمبلغ الحكم، ‏وهذه البطولة الأخيرة لنا، ونحاول تحقيقها بأي طريقة، لنرضي جماهيرنا".‏وحول إصابة السومة، أوضح: "الصورة غير واضحة لإصابة الكابتن عمر السومة، وبعد ‏الأشعة سيتضح كل شيء".‏