إنتر ميلان يكرر إنجاز 1999

حقق إنتر ميلان، فوزا مثيرا على غريمه ميلان، بنتيجة (3-2)، في ديربي المدينة، اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الإيطالي

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن إنتر ميلان أعاد رقمًا غاب عن لقاء الديربي في العشرين عامًا الأخيرة، بعد تمكنه من الفوز على الروسونيري.

وأضافت أن إنتر لم يُهزم في آخر 6 مباريات بالدوري الإيطالي أمام ميلان، للمرة الأولى منذ عام 1999.

واقتنص النيراتزوري المركز الثالث بجدول ترتيب الكالتشيو، بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة، فيما تجمد رصيد الروسونيري عند 51 نقطة بالمركز الرابع.