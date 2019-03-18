شكرا لقرائتكم شوبير: إبنى حارس مرمى واعد فى الأهلى ويجب على الجميع مساندته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى أحمد شوبير إنه تعجب من هجوم البعض على جهاز الأهلى بسبب ضم نجلة لمعسكر مباراة شبيبة الساورة الأخيرة التى انتهت بفوز الأحمر بثلاثية وتأهله لربع نهائى دوري أبطال أفريقيا. أضاف شوبير فى تصريحات لـ قناة أون سبورت :" مصطفى الكل أجمع على أنه حارس مرمى واعد وبيلعب فى فرقة 97 وهو مواليد 2000 وانضم للفريق الأول فى 4 معسكرات". تابع شوبير :" مصطفى انضم لمعسكر الأهلى ولكن ليس شرطا أن يلعب ومشاركته فى التقسيمة تكسبه خبرات ولا بد من الجميع أن يساند المواهب ويقف بجانبهم حتى نكون سعداء بهم".

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