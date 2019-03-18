مدرب المنتخب يجتمع بـ عمار حمدى قبل معسكر الفراعنة...

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جدة - عمرو شويل كشف عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري، عن طلب هاني رمزي المدرب المساعد لمنتخب مصر منه قبل انضمامه غدًا الاثنين لمعسكر الفراعنة في برج العرب.
قال عمار في تصريحات تلفزيونية، إن هاني رمزي طلب منه الاتصال به بعد الوصول لفندق معسكر المنتخب من أجل الاجتماع معه في غرفته قبل مشاركته في التدريبات غدًا.
وتابع أن الاتحاد السكندري نجح في التعادل مع حرس الحدود في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء مشيرًا إلى أن مباريات الدور الثاني صعبة لكن الاتحاد يرغب في مواصلة آداءه الجيد الفترة الأخيرة.
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