الساحر ميسى يقود برشلونة لاكتساح بيتيس برباعية ويقترب من حسم الليجا...

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جدة - عمرو شويل سحق برشلونة مضيفه فريق ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "بينتو فيامارين"، فى ختام منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.
سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف برشلونة الأول فى الدقيقة 18 من زمن المباراة، من ضربة حرة مباشرة، نفذها بطريقة رائعة، فشل حارس بيتيس فى التصدى لها.
وعاد ميسي ليضيف الهدف الثانى فى الدقيقة 46 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة بالكعب من لويس سواريز، انفرد على أثرها النجم الأرجنتيني ويضعها فى الشباك.
ورفع النجم الأرجنتيني رصيده التهديفى إلى 28 هدفا فى الليجا متفوقا بفارق 11 هدفا عن أقرب ملاحقيه زميله لويس سواريز صاحب المركز الثانى برصيد 17 هدفا.
وفى الشوط الثانى أضاف لويس سواريز ثالث أهداف البارسا فى الدقيقة 63 من زمن المباراة، من مجهود فردى رائع من النجم الأوروجوايانى، الذى راوغ أكثر من مدافع قبل أن ينفرد بالحارس ويضعها فى الشباك.
وأصبح سواريز أكثر لاعب أوروجوايانى تسجيلا فى تاريخ الليجا برصيد 128 هدفا بالتساوى مع النجم السابق لناديي أتلتيكو مدريد وفياريال دييجو فورلان.
وقلص لورين مورون النتيجة لفريق بيتيس، بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 82 من زمن المباراة.
قبل أن يختتم ميسي رباعية برشلونة فى الدقيقة 85، من كرة ساقطة خدعت حارس ريال بيتيس وسكنت شباكه.IFrame
بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده للنقطة 66 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقا بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق أتلتيكو مدريد الثانى برصيد 56 نقطة.
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