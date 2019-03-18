شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: تحقيق لقب الكونفيدرالية يليق بالزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد امير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق أن الجهاز الفنى أبلغ اللاعبين غلق ملف البطولة الافريقية حاليًا والتركيز على المواجهة المرتقبة أمام المقاولون العرب فى الدورى الممتاز والتى محددًا لها الأربعاء المقبل.

وقال أمير مرتضى أن الزمالك يملك لاعبين بدائل على نفس مستوى اللاعبين الغائبين عن الدور التالى لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية.

وأوضح المشرف العام على الفريق أن تحقيق اللقب القارى هو المكانة التى يستحقها نادى الزمالك حاليًا لما يقدمه الفريق من مستويات متميز ، قائلًا: "الفريق بحاجة الى التركيز فى كافة البطولات التى يشارك فيها كلا على حدى".

تابع أن النتائج التى يحققها الزمالك نتاج مجموعة من العوامل أبرزها عدم التركيز مع المتربصين بالفريق، مشيرًا الى أن منهج التجاهل يتم التعامل به من قبل جميع اللاعبين والجهاز الفنى".

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وقدم أمير مرتضى الشكر لجماهير الزمالك على وقوفها بجوار الفريق وخلفه فى الهبوط الذى صاحب نتائج 3 مباريات خاضها الفريق خلال الفترة الماضية.

وتابع أن لاعبان من البعثة سيتوجهان من الجزائر لأسبانيا مباشرة للانضمام الى معسكر المنتخب الأوليمبى وهما محمد عبد السلام وعمر صلاح على أن يتخلفا عن العودة مع الفريق بالقاهرة.