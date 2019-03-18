شكرا لقرائتكم نشرة الخليج 365 لحصاد اليوم الرياضي الأحد 17-3-2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد اليوم الأحد العديد من الأخبار الرياضية، منها نتائج مباريات الدوري المصري والكونفدرالية الأفريقية والدورى الإنجليزي، وغيرها من الأخبار التي شغلت الشارع الرياضي نستعرضها من خلال الروابط التالية: الزمالك يتأهل لربع نهائى الكونفدرالية بتعادل سلبى مع نصر حسين داى ليفربول يفوز بصعوبة على فولهام 2 - 1 ويتصدر الدورى الإنجليزى .. فيديو اختار بنفسك.. من تريده منافسا للأهلى والزمالك فى أفريقيا تشيلسى يسقط فى فخ الهزيمة للمرة السابعة أمام إيفرتون هدف فضائى من قمر الاتحاد يخطف تعادلا قاتلا من حرس الحدود.. فيديو زيدان يخصص 75 مليون استرلينى لضم دى خيا إلى ريال مدريد Advertisements بعد هدف وادى الأسطورى.. شاهد أجمل 10 أهداف بالدورى المصرى روني يسجل أول هاتريك في الدوري الأمريكي.. فيديو جوارديولا يعتذر عن فوز مانشستر سيتي بمساعدة التحكيم! إنتر ميلان يحسم جيربى الغضب بالفوز المثير على ميلان 3 - 2 الساحر ميسى يقود برشلونة لاكتساح بيتيس برباعية ويقترب من حسم الليجا

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