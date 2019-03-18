شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يحسم ديربى الغضب بالفوز المثير على ميلان 3 - 2... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم فريق إنتر ميلان ديربي الغضب أمام جاره ميلان، بعد أن استطاع الفوز عليه مساء الأحد بنتيجة 3-2 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

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البداية جاءت ساخنة من جانب الضيوف، إذ نجح ماتياس فيسينو فى تسجيل الهدف الأول للإنتر بعد الدقيقة الثالثة، وهو الهدف الذى انتهى عليه الشوط الأول. وفى الشوط الثاني بدأ إنتر ساخنا أيضا وسجل الثاني فى الدقيقة 51 عبر المدافع الهولندي ستيفان دي فري، ولكن الفرنسي تيمو باكايوكو قلص الفارق لميلان فى الدقيقة 57 لتصبح النتيجة 2-1 للضيوف.

ومن خلال ضربة جزاء نجح لوتارو مارتينيز فى تسجيل الهدف الثالث لإنتر فى الدقيقة 67 ، وقلص ماتيو ماساكيو الفارق لميلان فى الدقيقة 71 لتصبح النتيجة 3-2 . بهذه النتيجة يقتنص إنتر ميلان المركز الثالث مرة أخرى بالوصول للنقطة 53 ، بينما تراجع ميلان للمركز الرابع برصيد 51 نقطة.