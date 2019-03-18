شكرا لقرائتكم "شوبير" لجمهور الأهلى والزمالك: "حبوا بعض وبلاش تحفيل"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى أحمد شوبير إن الأهلى والزمالك يلعبا بإسم مصر فى البطولات الأفريقية ولا بد من الالتفاف حولهما ومساندتهما مهما كانت ميول الجماهير مؤكدا إنه فى النهاية الجميع يهمه رفع إسم بلدنا الحبيبة.

أضاف شوبير فى تصريحات لـ قناة اون سبورت :" نريد أن نفرح لبعضنا الأخر ونخاف على بعض" موضحا أن يتمنى من الجمهورين الأحمر والأبيض الابتعاد عن المشاحنات والتحفيل.

هنأ عضو اتحاد الكرة الأهلى بصعوده لربع نهائى دوري أبطال أفريقيا وكذلك الزمالك بعد صعوده لربع نهائى الكونفدرالية.