شكرا لقرائتكم حادث يؤجل انضمام أبوجبل ومصطفى محمد وفتوح للمنتخب الوطنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لطلائع الجيش إنه سعيد بالانضمام لقائمة المنتخب الوطنى مشيرا إلى أنه يسعى لتكون التجربة مفيدة بالنسبة له.

وكشف اللاعب سبب تأخره عن مران الفراعنة الذى أقيم على ملعب برج العرب انه تعرض لحادثة بسيطة مع زملائه أحمد فتوح وأبو جبل".

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تابع محمد أنه كان قلقا من شخصية المكسيكى خافيير أجيري مدرب المنتخب ولكنه بمجرد ان تعامل معه تلاشت كل أفكاره الغير مطمئنة.

وعلى الجانب الأخر قال أحمد فتوح لاعب الزمالك المعار لصفوف سموحة إنه لم يتوقع انضمامه إلى صفوف المنتخب الوطنى لقلة مشاركته فى المباريات.