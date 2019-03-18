شكرا لقرائتكم الغندور: الزمالك اختار الطريق الصعب فى دور المجموعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق أن القلعة البيضاء اختار الطريق الصعب فى بطولة الكونفيدرالية الافريقية بعدما وقع فخ الهزيمة والتعادلين فى دور المجموعات فى مستهل مشواره بالمجموعات.

أضاف خالد الغندور عبر برنامجه "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور ان هدف يوسف أوباما فى مرمى نصر حسين داى بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التى أقيمت على أرضية ملعب استاد برج العرب كان فارقًا فى مسيرة الزمالك بالبطولة القارية.

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أوضخ خالد الغندور أن صعود الزمالك له ايجابيات عديدة وهناك أيضًا سلبيات لابد من الحديث عنها حتى نكون منصفين حول أداء الفريق، مشددًا على أن حكم المباراة كان سيئًا للغاية مشددًا على ان الفريق الأبيض افتقدوا حسم نقاط المباراة مبكرًا بسبب وقوع كريستيان جروس فى أخطاء بالتغييرات وتوقيتها، مؤكدًا ان هناك علامات استفهام على توقيع الدفع بالبدلاء فى المباراة.

تابع خالد الغندور أن التغطية الاعلامية ومواقف المسئولين من هزيمة الزمالك أمام جورماهيا كانت مبينة لكراهية النادى وجماهيره وكل ما يتعلق به بشكل حسب وصفه غريب جدا.